"Айлендерс" уступили "Детройту" в матче НХЛ. Сорокин отразил 37 бросков

ТАСС, 15 декабря. "Детройт" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (11-я минута) и Майкл Расмуссен (53). У "Айлендерс" отличился Андерс Ли (58).

Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 37 бросков. Выступающий за "Детройт" нападающий Владислав Наместников не сумел отличиться.

"Детройт" прервал серию из трех поражений и набрал 31 очко в 29 матчах, клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Айлендерс" с 19 очками за 24 игры идут на последней позиции в Столичном дивизионе. В следующем матче "Детройт" 17 декабря сыграет в гостях против "Каролины", "Айлендерс" в тот же день примут "Бостон".

В других матчах игрового дня "Вегас" обыграл "Бостон" (4:1), "Питтсбург" - "Монреаль" (5:2). "Тампа" в овертайме победила "Лос-Анджелес" (3:2), вратарь команды Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30. "Оттава" разгромила "Флориду" со счетом 8:2, у победителей голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.