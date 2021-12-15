Касатонов: количество участников Ночной хоккейной лиги может увеличиться

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Количество участников соревнований в Ночной хоккейной лиге в ближайшее время может возрасти. Об этом ТАСС рассказал гендиректор лиги Алексей Касатонов.

Лига была создана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра РФ. Ее задача - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

"Мы всегда с большим уважением и благодарностью относимся как к самой идее создания ночной лиги, инициатором которой выступил Владимир Путин, так и к тому факту, что президент принимает участие в наших мероприятиях. Безусловно, такое внимание очень ценно, позволяет нам привлекать в свои ряды любителей и популяризировать хоккей на разных уровнях. В лиге играют как представители тысячи профессий, так и многие государственные деятели", - сказал Касатонов.

"Мы остаемся единственной любительской лигой с таким масштабным соревнованием, затрагивающим порядка 70 регионов страны. За эти 10 лет мы сохранили лидирующую позицию в этом направлении. Конечно, пандемия оказала большое влияние как на количество команд, так и на количество игроков. Но даже при этих условиях появляются новые коллективы, которые заявляются в турнир, а значит в ближайшее время мы можем ожидать рост количества участников", - добавил он.

"Проект любительский, подход профессиональный"

В турнирах принимают участие до 1 тыс. команд, матчи проходят в четырех дивизионах: "Любитель 40+" (считается самым престижным), "Любитель 50+", "Лига мечты" (для школьников и игроков-любителей старше 18 лет) и "Лига надежды" (для любителей старше 18 лет). Последний дивизион является самым массовым.

"Основной посыл концепции лиги остается прежним с момента ее создания: развитие массового спорта и популяризация любительского хоккея в России. Для нас важно, чтобы каждый, кто захотел встать на коньки практически в любом возрасте, смог осуществить свое желание, а лига как организатор предоставила для этого все возможности", - подчеркнул Касатонов.

"Конечно, мы идем в ногу со временем: дополняем правила, регламент, в лиге появляются новые дивизионы. Также уделяем внимание и медиа-имиджу, ведем большую работу над онлайн-трансляциями матчей, производим свой контент, в том числе обучающий. Легенды хоккея часто посещают регионы с мастер-классами для воспитанников детских школ, где мы передаем свой опыт и знания. Несмотря на то, что проект любительский, подход остается профессиональным", - добавил он.

По словам гендиректора, основной задачей лиги по-прежнему остается привлечение населения к занятиям спортом. "Мы показываем, что, играя в хоккей, можно вести здоровый образ жизни и воспитывать подрастающее поколение на собственном примере. На игры наших любителей по всей России приходят семьями - это одно из главных достижений", - подчеркнул он.

Лига проводит всероссийские фестивали, финальные этапы которых традиционно проходят в мае в Сочи. Соревнования проводятся в разных дивизионах, а главным призом является Кубок Крутова, обладатель которого в дивизионе "Любитель 40+" также получает грант в 100 млн рублей на строительство арены в своем регионе. В мае этого года победителем Кубка Крутова стала нижегородская команда "Монолит".

"Планируем проведение фестиваля хоккея традиционно в Сочи в мае следующего года. Из-за пандемии, как и в прошлом году мы сконцентрируем все активности вокруг спортивной составляющей турнира, так как для нас важно сохранить все меры предосторожности для безопасного проведения соревнований", - добавил Касатонов.