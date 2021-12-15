Касатонов: Ночная хоккейная лига обладает коммерческим потенциалом

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ночная хоккейная лига не имеет проблем с финансированием, она ведет работу с крупными компаниями и имеет потенциал в коммерческом направлении. Об этом ТАСС рассказал гендиректор лиги Алексей Касатонов.

Лига была создана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра РФ. Она организует любительские хоккейные соревнования в более чем 70 регионах России.

"У лиги есть надежный партнер в лице генерального спонсора компании "Норникель", которая уже в течение многих лет уделяет внимание российскому спорту и хоккею, в частности. Никаких проблем в этом отношении у нас нет. Более того, мы ведем работу и с другими компаниями: крупный оператор "Триколор" в недавнем времени выкупил права на показ матчей турнира на своих ресурсах. У любительского хоккея есть потенциал в коммерческом направлении", - сказал Касатонов.

Собеседник агентства также рассказал о взаимодействии лиги и участников соревнований. "Всегда есть то, что можно улучшить или пересмотреть подход к делу. В этом отношении мы стараемся выслушивать позицию участников турнира, - сказал Касатонов. - К примеру, перед стартом этого сезона провели рабочие встречи с региональными представителями и на основе их предложений внесли изменения в регламент турнира. Получили обратную связь от игроков, и теперь с этого сезона в лиге появился новый дивизион "Любитель 50+" для игроков старше 50 лет, чтобы обеспечить равную борьбу для этой возрастной группы".

"В некоторых регионах острой остается проблема выделения бесплатного льда, но мы тесно взаимодействуем с Минспортом по этом вопросу и стараемся решать все вопросы. На сегодня из 56 стартовавших регионов проблемы со льдом есть у трех-четырех", - добавил он.