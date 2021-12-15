Касатонов прокомментировал ситуацию с гибелью игрока во время матча Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы матча Ночной хоккейной лиги, во время которого умер игрок одной из команд, предприняли все меры предосторожности. Об этом ТАСС сообщил гендиректор лиги Алексей Касатонов.

В понедельник стало известно, что на матче дивизиона "Любитель 40+" между "Сарматами" и "Крымскими Волками" стало плохо 63-летнему игроку "Сарматов" Александру Фролову. Ему была оказана медицинская помощь, но он умер по дороге в реанимацию.

"Во-первых, лига приносит соболезнования семье и близким ушедшего игрока. Во-вторых, несмотря на то, что наш турнир носит статус любительского, нами принимаются все меры для обеспечения безопасности, в том числе в медицинском направлении, - сказал Касатонов. - По регламенту ни один игрок не допускается к соревнованиям без отметки о прохождении медкомиссии. На матче присутствовала бригада оказания первой медицинской помощи, более того, согласно регламенту, медики обязаны присутствовать на всех матчах турнира".

"В данном конкретном случае на арене также дежурила бригада скорой помощи, со стороны организатора все предосторожности были соблюдены. Мы как лига всегда выступаем за то, чтобы игроки с особым вниманием относились к вопросам здоровья, физической подготовки. Выпускаем информационные материалы, на очереди видеопроекты. Любой спортсмен, любитель он или профессионал, должен уделять этому большое внимание, особенно в старшем возрасте", - добавил он.