Фигуристы Загорски и Гуррейро заявили, подходят к чемпионату России на позитиве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро готовятся к национальному первенству на позитиве, невзирая на перенесенный партнершей менингит. Об этом ТАСС сообщил Гуррейро.

Фигурист Гурейро рассказал, почему они с Загорски не выступят на этапе Гран-при во Франции

В начале октября спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при.

"К чемпионату России подходим на полном позитиве, и сами диву даемся, какие объемы работы удается проделывать на заключительном этапе подготовки к поездке в Санкт-Петербург. Тиффани, конечно, герой. И тренеры довольны, это радует. Помогло, что у нас было немало времени, чтобы поработать над программами", - рассказал Гуррейро.

"Нам удалось внести в наш произвольный танец много новых красок, мы были в постоянном творческом поиске, искали новые нюансы, и это нам сейчас особенно в плюс. Настолько нашли себя в наших программах, что как никогда много и с удовольствием работаем в зале - и до льда, и уже после тренировки. Просто кайфуем от процесса, уже не терпится выйти на соревновательный лед", - отметил фигурист.

Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году фигуристы стали вторыми на чемпионате России.