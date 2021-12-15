Олимпийские чемпионы Бацарашкина и Кузюков стали почетными гражданами Омска

ОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Горсовет Омска принял решение присвоить звание "Почетный гражданин города Омска" двукратной олимпийской чемпионке и серебряному призеру Игр в Токио в стрельбе Виталине Бацарашкиной и двукратному паралимпийскому чемпиону по фехтованию на колясках шпажисту Александру Кузюкову.

"31 голос "за". Таким образом, Бацарашкина и Кузюков избраны почетными гражданами Омска. То, что проголосовали почти единогласно, - это большое достижение", - сказал председатель горсовета Владимир Корбут.

Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Она завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании, победив в финальном поединке бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. В команде с Максимом Шабуровым и Артуром Юсуповым омский шпажист также выиграл золото в командных соревнованиях в фехтовании на шпагах. Кузюкову 34 года, он является трехкратным чемпионом мира и Европы, состоит в паралимпийской сборной России с 2014 года.