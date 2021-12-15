Дэйли прокомментировал массовые попадания игроков НХЛ в ковид-протокол

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде в Пекине в связи с распространением коронавирусной инфекции остается предметом постоянной оценки. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

НХЛ перенесла матчи между "Калгари" и "Нэшвиллом", а также "Каролиной" и "Миннесотой", которые должны были состояться в ночь на 15 декабря. В ковид-протоколе находятся около 30 хоккеистов лиги. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Участие в Олимпийских играх остается предметом постоянной оценки. Нет крайнего срока для принятия окончательного решения", - сказал Дэйли.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.