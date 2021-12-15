В "Локомотиве" не думают о возможном расставании с тренером Гисдолем

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" не рассматривает возможность расторжения контракта с главным тренером Маркусом Гисдолем. Об этом журналистам заявил руководитель клуба по спорту и развитию Ларс Корнетка.

Гисдоль стал главным тренером "Локомотива" в октябре, подписав с клубом контракт до конца сезона-2021/22. 52-летний немецкий специалист сменил на этом посту 42-летнего серба Марко Николича, который работал с командой с мая 2020 года. При новом наставнике железнодорожники провели 12 матчей в разных турнирах, одержав в них три победы, трижды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В конце года красно-зеленые потерпели пять поражений подряд, эта серия завершилась 12 декабря, когда "Локомотив" дома обыграли "Уфу" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Сейчас сложная ситуация для всей команды, - сказал Корнетка. - Уже говорил, что нужно обращать внимание на все события, приведшие к таким результатам. Все нужно проанализировать. Конечно, после пяти поражений вопрос о доверии тренеру звучит логично, но мы не думаем об этом, потому что оцениваем ситуацию глобально".

Представитель руководства "Локомотива" отметил, что причин у неудачных результатов команды несколько. "Впервые в моей карьере такая ситуация, что у моего клуба было пять поражений подряд. Мы каждый день спрашиваем, почему так получилось. В футболе всегда хорошо, когда у тебя есть конкретный ответ на конкретный вопрос, но в данном случае очень много обстоятельств, которые на это повлияли", - продолжил он.

"Если взять наш матч с "Марселем" (9 декабря "Локомотив" на выезде потерпел поражение от французского клуба на групповой стадии Лиги Европы и завершил выступление в турнире - прим. ТАСС) и посмотреть на нашу скамейку запасных и скамейку запасных соперника, то сразу видна разница - у нас много травмированных. Где-то недавние травмы, как у [Франсуа] Камано и [Джирано] Керка, но еще у нас много и давних травм: [Рифат] Жемалетдинов, Гилерме, [Даниил] Куликов, Мурило, [Антон] Миранчук, [Станислав] Магкеев, Зе Луиш. Тут нужно говорить о медицинской службе - мы хотим поменять ее и улучшить, она уже улучшается. Мы не можем рассчитывать на многих игроков, а те, кто здоровы, - устали. У них очень много игровых минут в ногах", - отметил Корнетка.

"Нам надо заложить базу атлетической и медицинской подготовки, чтобы было хорошее восстановление. Могу сказать, что наша подготовка на летних сборах была не совсем хорошей. Сейчас будет зима, игроки восстановятся, а потом нужно хорошо подготовиться в Испании. Я сейчас сказал только о двух причинах, но в реальности причин плохих результатов больше", - добавил немецкий специалист.

Как "Локомотив" выбирал главного тренера

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявил, что взгляды руководства клуба на футбол команды расходились с тем, каким его видел Николич. "Исходя из стратегии, мы хотим играть в другой футбол. Чтобы развивать таланты и увеличивать стоимость игроков, нужен другой стиль, а не только результат. По стратегии стоимость команды должна составлять около €250 млн, а для этого нужно показывать современный и быстрый футбол", - отметил он.

"Руководство поставило перед нами задачу перестроить игру команды на атакующую, привить ей высокий прессинг. Марко этого не показывал. Была задача привести тренера, который знает философию. У нас было три аспекта, когда приглашали Гисдоля: во-первых, человек понимает философию Ральфа (Рангника, предыдущего директора по спорту и развитию "Локомотива" - прим. ТАСС) и его футбол; во-вторых, мы понимали, чего ждать от человека и как он будет работать с командой; в-третьих, он был доступен на рынке. Нам не пришлось платить большие деньги и отступные", - добавил Цорн.

"Был ли Гисдоль первым номером в списке? Мы общались с разными тренерами. Говорить сейчас, был ли Маркус первым, вторым или третьим - несолидно по отношению к нему и другим кандидатам", - подчеркнул спортивный директор железнодорожников.

Почему контракт с тренером подписан до конца сезона

Спортивный директор "Локомотива" на вопрос о том, на не слишком ли короткий срок подписан контракт с главным тренером, заявил, что так не считает. "На мой взгляд, тренер, который приглашается на короткий срок, находится в позиции "доказывать", - отметил Цорн.

"Это было разумное решение для всех сторон. Гисдоль ехал в незнакомую страну, а мы не знали, как он адаптируется в новой для себя обстановке", - добавил Корнетка.

"Локомотив" после 18 туров РПЛ с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков, от четвертой строчки и зоны еврокубков - два очка. В 19-м туре чемпионата России, который пройдет после зимнего перерыва, железнодорожники в конце февраля на выезде сыграют с "Краснодаром". Точная дата игры пока не определена.

В Лиге Европы "Локомотив" с двумя очками занял четвертое место в группе E. Выше расположились турецкий "Галатасарай" (12 очков), итальянский "Лацио" (9) и французский "Марсель" (7). В начале марте 2022 года железнодорожники стартуют в Бетсити - Кубке России с 1/8 финала. Соперником москвичей по этой стадии турнира станет представляющий первенство Олимп - Футбольной национальной лиги красноярский "Енисей".