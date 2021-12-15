Российские фигуристы будут жить по одному перед Олимпиадой в Пекине из-за коронавируса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/.Российские фигуристы должны жить по отдельности перед Олимпийскими играми в Пекине из-за угрозы коронавируса. Об этом на круглом столе в Госдуме заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Есть пожелание, чтобы на заключительном сборе спортсмены жили по одному из-за угрозы коронавируса. Мы также везем туда второй состав, чтобы в случае заболевания, не дай бог, заменить кого-то", - сказал Горшков.

"Также пока у нас есть проблемы с прямым перелетом в Пекин из Красноярска. Мы пробуем решить этот вопрос", - добавил глава Федерации.

Горшков сообщил, что российские фигуристы отправятся в Красноярск, где пройдет заключительный сбор, 22 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.