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Олимпиада-2022 в Пекине

Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду будет объявлен в середине января

Олимпийский игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России по биатлону для участия в Олимпийских играх 2022 года станет известен в середине января. Об этом на заседании круглого стола Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном подготовке сборной России к Олимпийским играм, сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"Состав сборной России на Олимпиаду будет объявлен в середине января", - сказал Майгуров.

До Игр в январе пройдут этапы Кубка мира в немецком Рупольдинге и итальянском Антхольце.

Теги
Майгуров, Виктор ВикторовичОлимпиада-2022 в Пекине
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