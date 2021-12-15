Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду будет объявлен в середине января

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России по биатлону для участия в Олимпийских играх 2022 года станет известен в середине января. Об этом на заседании круглого стола Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном подготовке сборной России к Олимпийским играм, сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"Состав сборной России на Олимпиаду будет объявлен в середине января", - сказал Майгуров.

До Игр в январе пройдут этапы Кубка мира в немецком Рупольдинге и итальянском Антхольце.