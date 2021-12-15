"Локомотив" заработал на продаже футболиста Крыховяка в "Краснодар" €5 млн

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" заработал на трансфере польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в "Краснодар" €5 млн. Об этом журналистам сообщил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.

Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар" летом 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера 31-летнего полузащитника составила €1,5-2,5 млн. Осенью в интервью изданию "Спорт-Экспресс" футболист обвинил руководство московского клуба в том, что оно обманывало его, не рассказав о планах по продаже в другой клуб.

"Меня удивили его обвинения, я знал его как очень хорошего парня, - сказал Цорн. - Не мог поверить, что он действительно говорил такие вещи. С нашей стороны не было никакой лжи. Гжегож [Крыховяк] не был готов доигрывать контракт и хотел получит новое долгосрочное соглашение".

"Мы не могли предложить его ему, нам поступило выгодное предложение от "Краснодара". К этому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать", - подчеркнул спортивный директор "Локомотива", отметив, что игрок уже договорился с потенциальным покупателем по условиям личного контракта, когда клуб начал вести переговоры о его трансфере.

Представитель руководства "Локомотива" пояснил, что клуб не был готов продлить контракт "на таких дорогих условиях". "У него был очень большой контракт. Мы сэкономили на зарплатной ведомости и получили еще 5 миллионов евро за трансфер", - резюмировал Цорн и сообщил также, что ни он, ни бывший руководитель клуба по спорту и развитию Ральф Рангник не врали польскому футболисту. "За его [Крыховяка] спиной ничего не происходило", - добавил Цорн.

Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 год. За это время он дважды выиграл Кубок России, а также становился обладателем Суперкубка страны. В составе железнодорожников он провел 109 матчей во всех турнирах, забив 23 мяча и отдав 15 результативных передач. В составе "Краснодара" Крыховяк в 15 играх отметился пятью голами и двумя результативными передачами.