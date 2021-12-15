Участникам Олимпиады в Пекине разблокируют доступ к Instagram и Twitter

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит участникам соревнований доступ к заблокированным в Китае социальным сетям, в числе которых Instagram и Twitter. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

На территории материкового Китая заблокирован доступ к наиболее популярным иностранным социальным сетям и мессенджерам, в числе которых Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram. К запрещенным также отнесена поисковая система Google.

"В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств", - говорится в заявлении МОК.

"В любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, предоставленных оргкомитетом в соответствии с тарифным планом", - подчеркнули в организации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.