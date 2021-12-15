Сборная России отправится в Китай 1 февраля, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России отправятся в Китай 1 февраля для подготовки к Олимпийским играм в случае, если Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отпустит игроков в Пекин. Об этом на заседании круглого стола Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном подготовке сборной России к Олимпиаде, рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Олимпийский турнир среди мужских хоккейных команд пройдет с 9 по 20 февраля.

"Что касается мужчин, до сих пор неизвестно, какая команда поедет. Тренеры ездили в Северную Америку, общались с нашими энхаэловцами, там все кандидаты готовы. Что касается информации по участию игроков НХЛ, то многие канадцы и американцы боятся ехать в связи с жесткими правилами в Китае, пугает свыше 20 дней на карантине", - сказал Третьяк.

"До 10 января мы не знаем, какая команда едет на Олимпиаду, поэтому готовим вторую команду, смотрим кандидатов. Уже прошел финский этап Евротура, собрали на Кубок Первого канала всех сильнейших. 1 февраля поедем в Китай, если НХЛ не едет. Сбор тогда будет в Новогорске", - добавил президент ФХР.