Ретивых и Мацокина выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в командном спринте Глеб Ретивых и серебряный призер Универсиады 2019 года Христина Мацокина выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в германском Дрездене. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

Лыжники Большунов, Терентьев и Непряева планируют выступить на этапе Кубка мира в Дрездене

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет с 18 по 19 декабря. В первый день соревнований будут разыграны медали в мужском и женском личном спринте свободным стилем. Во второй день спортсмены поспорят за награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).

"На этапе Кубка мира в Дрездене выступят Ретивых и Мацокина", - сказал Турышев.

Помимо Ретивых и Мацокиной, в группу, которую тренируют Маркус Крамер и Турышев, входят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Евгений Белов, Алиса Жамбалова и Юлия Ступак.

Тренер Юрий Бородавко ранее сообщил ТАСС, что планирует заявить на этап в Дрездене Александра Большунова, Александра Терентьева, Наталью Непряеву и Анну Грухвину.