Лыжницы Сорина и Степанова до старта "Тур де Ски" будут тренироваться в Ливиньо

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России, тренирующаяся под руководством Егора Сорина, до начала "Тур де Ски", будет находиться на сборе в итальянском Ливиньо. Об этом ТАСС сообщил Сорин.

"Тур де Ски" стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайце, в рамках лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках. Завершатся соревнования 4 января гонками в гору с масс-старта. Планируется, что на "Тур де Ски" выступят несколько лыжниц из группы Сорина: Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина и Лилия Васильева. На ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 19 декабря в германском Дрездене, группа Сорина представлена не будет.

На вопрос, где группа будет тренироваться до "Тура де Ски", Сорин ответил: "В Ливиньо".

В группу лыжников сборной России, которая готовилась к олимпийскому сезону под руководством тренера Сорина, также входят Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Сергей Волков, Алена Баранова, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анастасия Фалеева.