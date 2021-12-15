{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжницы Сорина и Степанова до старта "Тур де Ски" будут тренироваться в Ливиньо

Соревнования стартуют 28 декабря в Швейцарии
Татьяна Сорина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Сорина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа лыжников сборной России, тренирующаяся под руководством Егора Сорина, до начала "Тур де Ски", будет находиться на сборе в итальянском Ливиньо. Об этом ТАСС сообщил Сорин.

"Тур де Ски" стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайце, в рамках лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках. Завершатся соревнования 4 января гонками в гору с масс-старта. Планируется, что на "Тур де Ски" выступят несколько лыжниц из группы Сорина: Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина и Лилия Васильева. На ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 19 декабря в германском Дрездене, группа Сорина представлена не будет.

На вопрос, где группа будет тренироваться до "Тура де Ски", Сорин ответил: "В Ливиньо".

В группу лыжников сборной России, которая готовилась к олимпийскому сезону под руководством тренера Сорина, также входят Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Сергей Волков, Алена Баранова, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анастасия Фалеева.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
РПЛ получила права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26
Российская премьер-лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона-2029/30
РПЛ получила права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26
Читать полностью