Минобрнауки будет способствовать проведению турниров по киберспорту

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования будет продолжать поддерживать киберспорт и способствовать проведению международных турниров в России. Об этом на открытии финала киберспортивного турнира "Битва за науку" рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Турнир проходит с 6 по 15 декабря в Москве и проводится Министерством науки и высшего образования России.

"Мы как министерство способствуем проведению таких турниров и будем поддерживать киберспорт. Он воспитывает интеллект, командное мышление, скорость реакции", - сказал Фальков.

Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей - по 1 млн на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5, участниками могут быть студенты, члены команды должны представлять один вуз.

Соревнования приурочены к завершению Года науки и технологий, в них приняли участие около 1 350 игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Россию представляли студенты более чем 130 учебных заведений из 57 городов.