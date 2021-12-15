Губернатор положительно оценил результаты "Нижнего Новгорода" в первой части сезона РПЛ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин положительно оценивает результаты, которые показал футбольный клуб "Нижний Новгород" в первой части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, команда потерпела несколько обидных поражений, но они не были безальтернативными, сообщил глава региона в среду журналистам.

"Оцениваю [результат] положительно. Команда дебютировала в премьер-лиге, выдала очень много интересных матчей с хорошими результатами. В принципе, по очкам мы идем в том диапазоне, который мы считали к концу года допустимым", - сказал Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

По мнению губернатора, у клуба был период из серий обидных поражений, но они при этом не были безальтернативными. "Были шансы, но где-то пропускали обидные мячи на последних секундах. Я считаю, что минимум три матча было с неоправданно потерянными очками, могли быть выше, безусловно. Но в целом мы считаем, что у клуба есть перспективы, надо над этим работать, дальше усиливаться и двигаться вперед", - отметил Никитин.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.

С 13 по 15 декабря в Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.