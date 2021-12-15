Никитин: Кержаков проявляет себя интересным и думающим тренером

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков проявляет себя как интересный и думающий специалист. Кредит доверия к нему не утрачен, сообщил журналистам в среду глава Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице после завершения первой части сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 19 очков в 18 матчах.

"Кредит доверия к Александру Кержакову остается. Он тоже молодой тренер, как и клуб в премьер-лиге. Проявил себя интересным и думающим специалистом. Думаю, что он будет развиваться вместе с клубом", - сказал Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

С 13 по 15 декабря в Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.