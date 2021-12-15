Мамедов: вопрос с главным тренером сборной России по фехтованию решится до конца года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вопрос с главным тренером сборной России по фехтованию будет решен в течение ближайших двух недель. Об этом журналистам сообщил Ильгар Мамедов, избранный в среду президентом Федерации фехтования России.

"Вопрос с должностью главного тренера сборной России решится до конца календарного года. Согласно действующему договору, срок моих полномочий как главного тренера истекает 31 декабря, - сообщил Мамедов. - Дело в том, что я не так давно снял свою кандидатуру с выборов в исполком FIE (Международной федерации фехтования), но если бы я выиграл выборы и прошел в него, то точно не должен был оставаться главным тренером. Но так как я свою кандидатуру снял, конфликта интересов не будет".

"Все-таки до Парижа осталось уже меньше трех лет, и это тоже нужно учитывать. Выборы сегодня прошли, а в ближайшие две недели вопрос с руководством команды будет решен", - сказал Мамедов.

С 2012 года Мамедов являлся главным тренером российской сборной, под его руководством команда на чемпионатах мира с 2013 по 2016 год, а также в 2019 году была первой в неофициальном общекомандном зачете. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, на Играх в Токио сборная под руководством Мамедова добилась трех золотых, четырех серебряных и одной бронзовой награды.