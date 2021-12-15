Главный тренер московского "Динамо" Шварц продлил контракт с клубом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

"Я решил продлить контракт, потому что чувствую себя здесь очень комфортно, за последние 14 месяцев я глубоко погрузился в работу в "Динамо", а клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, но пока еще только на пути к серьезным достижениям. Тогда зачем мне задумываться о каких-то иных вариантах? Сейчас я счастлив, здорово, что мы продолжим идти по этой дороге вместе со спортивным директором Желько Бувачем и всеми остальными работниками клуба", - приводит слова Шварца пресс-служба "Динамо".

Шварцу 43 года, он возглавил "Динамо" в октябре 2020-го, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Под руководством немца в сезоне-2020/21 бело-голубые заняли седьмое место в РПЛ. С 2013 года Шварц работал в структуре германского "Майнца", тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года Шварц покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков после 18 туров. Отставание от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" составляет два очка.

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