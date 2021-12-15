В России в 2021 году зарегистрировалось рекордное число игроков в гольф

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рекордное число новых игроков в гольф было зарегистрировано в России в 2021 году. Об этом журналистам заявил президент Федерации гольфа России Виктор Христенко.

"Гольф уверенно входит в десятку самых популярных видов спорта в мире, согласно разным исследованиям. Но я был приятно удивлен, когда узнал, что в него играет порядка 400 млн человек в мире. Что касается России, то в 2021 году было зафиксировано рекордное число гольфистов. Официально было 2 641 зарегистрированных спортсмена, стало 3 370, такого прироста никогда у нас не было", - сказал Христенко.