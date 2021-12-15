Дюков назвал удовлетворительным выступление сборной России в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выступление сборной России по футболу на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года является удовлетворительным. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. 24 марта россияне сыграют с поляками в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Выступление можно признать удовлетворительным. Очко отставания от победителя группы - мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Отборочный турнир продолжается. Окончательную оценку можно будет дать по его завершению", - сказал Дюков.

Соглашение главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС действует до 31 марта. "Сейчас нам нужно сконцентрироваться на мартовских матчах. Вариант нового контракта с Карпиным возможен. Решение будет приниматься после мартовских игр", - подчеркнул Дюков.

Карпин возглавил сборную России 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Контракт Карпина с РФС был подписан до декабря 2021 года. В случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось.