Дюков: перенос тура чемпионата России по футболу в интересах сборной необходим

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Перенос 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) перед матчами сборной России в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года важен и необходим. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

22 ноября клубы РПЛ на общем собрании поддержали идею о переносе матчей 22-го тура чемпионата России в интересах национальной сборной. Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в тот же день сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи.

"Мы благодарны клубам за согласие перенести 22-й тур. Есть несколько вариантов переноса. Сейчас обсуждать их преждевременно. Исходя из того, насколько важен будет матч со сборной Польши, такой перенос необходим и важен", - сказал Дюков.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников - команду Польши и, в случае победы в первой игре, сильнейшего в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Обе игры россияне проведут дома, полуфинал состоится 24 марта, финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 29 марта.