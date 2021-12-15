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Футбол в России

Дюков заявил, что решение по лимиту на легионеров может быть принято в начале 2022 года

В среду прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение по лимиту на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть принято в начале следующего года. Такое мнение высказал журналистам президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В среду состоялось заседание исполкома РФС.

"Лимит не обсуждался сегодня. Ведутся разговоры с министерством спорта, надеемся, в начале следующего года решение будет принято", - сказал Дюков.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

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Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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