Дюков прокомментировал ситуацию со сбоем камер на матче ЦСКА - "Зенит"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Расследование Российской премьер-лиги (РПЛ) определило, что на матче 16-го тура Тинькофф - РПЛ между московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом" был либо сбой камер, либо намеренное вмешательство. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

28 ноября ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Во время игры болельщики московского клуба использовали пиротехнические изделия. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские после игры составили 51 административный протокол на болельщиков. Также в пресс-службе МВД России рассказали, что домашний стадион ЦСКА "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности.

"Во время матча произошло массовое использование файеров, что является правонарушением, - сказал Дюков. - Понятно, что у каждого может быть свое мнение, кому-то это может нравиться, но их использование небезопасно, если даже нет открытого огня, дым является вредным для здоровья, на стадионе присутствуют дети, люди с астмой. Сейчас это запрещено правилами - не только российским законодательством. Также вы знаете отношение ФИФА [Международной федерации футбола] и УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. Правоохранительные органы отреагировали, по поводу работы камер скажу чуть позже".

"В такой ситуации для выявления виновников болельщики, которые не имели к этому отношения, к сожалению, тоже были задержаны. РПЛ и ЦСКА делали все, чтобы люди поскорее отправились домой, ни правоохранительным органам, ни клубам, ни лиге не нужно повторение, работаем над тем, чтобы такое больше не повторилось, надеюсь, выводы будут сделаны. Премьер-лига провела свое расследование, было определено, что внешнее вмешательство маловероятно, это или сбой, или намеренное вмешательство. Расследование проводится, ждем его окончания, уверен, что выводы всеми участниками будут сделаны", - добавил Дюков.

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями на матче с "Зенитом".