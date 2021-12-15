Дюков считает, что оснований для переноса матча РПЛ между ЦСКА и "Арсеналом" не было

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Регламент проведения матчей Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) не предусматривал возможность перенести встречу между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом". Об этом сообщил журналистам глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Матч между ЦСКА и "Арсеналом" прошел 11 декабря в Москве, победу со счетом 2:0 одержали армейцы. Перед матчем обсуждались варианты переноса матча из-за неблагоприятных погодных условий.

"Матч состоялся, что обсуждать. Клубы вышли с инициативой о переносе матча, просили принять решение заранее, потому что прогнозы говорили о том, что температура будет ниже 15 градусов мороза. Регламент такую возможность не предоставляет, он четко определяет алгоритм действий. Мы руководствовались им", - сказал Дюков.

"Если кто-то считает, что регламент неправильный, мы готовы внести изменения в него, но пока таких обращений не было. Клубы можно понять - сложно играть при низкой температуре, некомфортной как для футболистов, так и для болельщиков. Мы руководствовались регламентом, у нас не было оснований для переноса", - добавил глава РФС.