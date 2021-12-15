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ЧМ-2022 по футболу

Дюков: стадион "Лужники" был выбран для матчей сборной России по решению тренеров

Стыковой матч отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года против команды Польши пройдет 24 марта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стадион "Лужники" был выбран в качестве арены проведения стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года по инициативе тренерского штаба сборной России. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В полуфинале стыкового турнира россияне сыграют с командой Польши 24 марта.

"Это инициатива тренерского штаба, мы ее поддержали. "Лужники" - самый большой, главный стадион. В матче со сборной Польши у нас есть преимущество, так как наших болельщиков будет больше. Этот козырь надо использовать по полной", - сказал Дюков.

Теги
Дюков, Александр ВалерьевичЧМ-2022 по футболу
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