Дюков: стадион "Лужники" был выбран для матчей сборной России по решению тренеров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Стадион "Лужники" был выбран в качестве арены проведения стыковых матчей отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года по инициативе тренерского штаба сборной России. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В полуфинале стыкового турнира россияне сыграют с командой Польши 24 марта.

"Это инициатива тренерского штаба, мы ее поддержали. "Лужники" - самый большой, главный стадион. В матче со сборной Польши у нас есть преимущество, так как наших болельщиков будет больше. Этот козырь надо использовать по полной", - сказал Дюков.