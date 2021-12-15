Дюков: российские клубы должны ставить перед собой задачу успешно выступать в еврокубках

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские футбольные клубы по-прежнему должны ставить перед собой задачу как можно успешнее выступать в еврокубках. Об этом по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) рассказал журналистам президент организации Александр Дюков.

"Мы не рассматриваем необходимой корректировки этой цели (попадания РПЛ на шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Все клубы должны ставить задачу как можно успешнее выступить в еврокубках. Как в целом можно оценить выступление российских клубов в еврокубках? Есть определенный прогресс", - сказал Дюков.

В сезоне-2021/22 Россия была представлена в еврокубках пятью клубами: санкт-петербургским "Зенитом" (Лига чемпионов), московскими "Спартаком" и "Локомотивом" (оба - Лига Европы), казанским "Рубином" и "Сочи" (оба - Лига конференций). "Рубин" и "Сочи" выбыли в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, "Зенит" по итогам группового этапа Лиги чемпионов занял третье место и выбыл в раунд плей-офф Лиги Европы. "Спартак" занял первое место в групповом этапе Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира, "Локомотив" завершил турнир, заняв последнее место в группе.