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Футбол в России

Дюков: решение о новом главе судейского комитета РФС будет принято на исполкоме в феврале

На заседании примут решение по назначению нового главы судейского комитета РФС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится в начале февраля, на нем примут решение по назначению нового главы судейского комитета РФС. Об этом журналистам по итогам исполкома РФС в среду сообщил президент организации Александр Дюков.

22 ноября председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц был единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сменил на этой должности Сергея Прядкина, который покинул пост 5 октября. Ранее Дюков сообщил журналистам, что Хачатурянц не сможет совмещать два поста по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При это Хачатурянц позже рассказал, что продолжит возглавлять экспертно-судейскую комиссию РФС.

"Этот вопрос не обсуждался, никакого решения не принято. Что касается назначения нового руководителя судейского комитета, решение будет обсуждаться на следующем заседании исполкома, которое состоится в начале февраля", - сказал Дюков.

Теги
Российский футболДюков, Александр ВалерьевичХачатурянц, Ашот Рафаилович
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