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Футбол в России

Дюков: врачи действовали профессионально в ситуации с умершим болельщиком в Самаре

Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" у 51-летнего болельщика остановилось сердце на трибуне

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Оснований считать, что болельщику, у которого остановилось сердце на стадионе в Самаре во время матча "Крылья Советов" - "Рубин", была оказана неквалифицированная помощь, на данный момент нет. Об этом по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) рассказал президент организации Александр Дюков.

51-летний болельщик "Крыльев Советов" почувствовал себя плохо в конце матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Рубина". Врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти пострадавшего, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

"Это трагедия, внезапная остановка сердца может произойти где угодно. На данный момент нет оснований говорить, что оказанная помощь была неквалифицированной, - сказал Дюков. - Медики все делали правильно, помощь нужно было оказывать на трибуне и не нужно было терять время, перенося болельщика в подтрибунное помещение. Окончательные выводы нужно делать после расследования".

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