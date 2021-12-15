Рогачев: болельщики смогут обжаловать в суде невыдачу или аннулирование Fan ID

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Болельщики смогут обратиться в суд в случае невыдачи или аннулирования паспорта болельщика (Fan ID) на незаконных основаниях. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома сообщил заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении паспорта болельщика . Законопроектом предлагается закрепить за правительством определение официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация болельщиков. Вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой "в целях обеспечения безопасности". Документом также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

"Предусмотрено судебное обжалование, - сказал Рогачев. - Предположительно, зритель, которому аннулируют Fan ID или откажут в его выдаче, получит на свой электронный адрес и на телефон сообщение о том, что такое событие произошло. Далее он обращается в суд, который затребует мотивировки у того органа, который заблокировал соответствующую выдачу. Повторюсь, в отличие от краткосрочных соревнований, чемпионата мира и Кубка конфедераций, здесь прямо в законе предусмотрено соответствующее обжалование".

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.