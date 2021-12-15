Дюков назвал слова Карпина о возможном уходе из сборной России сказанными на эмоциях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на эмоциях сообщил о гипотетической готовности покинуть свой пост после поражения национальной команды от хорватов в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, но он не подавал заявление об отставке. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Ранее в ноябре Карпин после поражения сборной России от команды Хорватии (0:1) в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года заявил, что может покинуть свой пост. Позднее он сообщил, что будет готовить сборную к матчам раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

"Все мы понимаем, что заявление, на которое вы ссылаетесь, Валерий Георгиевич [Карпин] сделал в не самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение - мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили, - сказал Дюков. - И, разумеется, переживать, когда что-то не получается - это нормально. Как нормально затем и сомневаться. Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты - начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли все бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон. Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом, и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной и мы все ждем предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат".

В раунде плей-офф сборная России сыграет с командой Польши. Матч пройдет 24 марта.