Динияр Билялетдинов считает отставку Витории из "Спартака" спорным решением

Ранее в среду Витория покинул пост главного тренера московского клуба "Спартак".

"Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи. Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как "Спартак", времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, - это тренер", - сказал Билялетдинов.

"В этом году столетие команды, наверное, руководство хотело видеть другой результат в чемпионате. Ничего плохого сказать не могу, но картинка с его стороны - как он вел себя на бровке, разговаривал - у меня оставляла приятное впечатление. Но тренера всегда оценивают по результату, а учитывая выступление в чемпионате, боссы вправе принимать кардинальные решения. Мне жаль, было бы интересно посмотреть на "Спартак" во второй части чемпионата", - добавил он.

Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака" 24 мая. В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают 9-е место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.