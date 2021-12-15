Ассоциация гольфа России вручила спортсменам гранты на полмиллиона рублей

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация гольфа России по итогам сезона вручила гранты четырем спортсменам, сумма составила 500 тыс. рублей. Об этом журналистам рассказал глава АГР Виктор Христенко.

В 2021 году в рейтинге WAGR (Международный любительский рейтинг) было зафиксировано рекордное количество россиян - 37 спортсменов, из которых 12 входят в топ-1000.

"В соответствии с пунктом восемь Положения о грантах Ассоциации гольфа России, четырем спортсменкам были предоставлены гранты: Пеговой Нине за вхождение в топ-600 Международного рейтинга OWGR в размере 150 тыс. рублей, включая НДФЛ, и Гусевой Наталии за вхождение в топ-300 Международного любительского рейтинга WAGR в размере 150 тыс. рублей", - обьявил Христенко.

Также по 100 тыс. рублей получат Марина Полина и Сильченко Марта за вхождение в топ-300 рейтинга WAGR.

Гранты были выплачены из собственных средств АГР.