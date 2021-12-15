Колосков считает поспешным увольнение тренера "Спартака" Витории

В среду пресс-служба "Спартака" объявила о том, что Витория покинул пост главного тренера.

"Леонид Федун принял решение, время покажет, прав он или нет. С моей точки зрения, оно было скоропалительным, я считаю, надо было дать Витории доработать до конца сезона, но, видимо, у руководства другое мнение, оно лучше знает ситуацию. Следил за судьбой "Спартака", команда играла плохо", - сказал Колосков.

Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака" 24 мая. В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают 9-е место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.