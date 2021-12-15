Российские хоккеисты обыграли латвийцев на Европейском юношеском олимпийском фестивале

ТАСС, 15 декабря. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) со счетом 3:0 обыграла команду Латвии в третьем матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования проходят в финском городе Каяани.

В составе победителей отличились Кирилл Долженков (28-я минута), Илья Роговский (35) и Тимур Муханов (36).

В турнире также принимают участие команды Финляндии, Чехии и Белоруссии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введенных швейцарским правительством. Соревнования проходят по круговой системе.

В следующем матче сборная России 17 декабря встретится с командой Финляндии.