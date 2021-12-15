Чернышенко: чемпионат мира по волейболу в России должен быть безопасным и комфортным

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по волейболу в России должен пройти безопасно и комфортно для участников и гостей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чемпионат мира по волейболу в России посетят не менее 50 тыс. иностранных болельщиков

В среду прошло заседание Координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира по волейболу 2022 года при участии Чернышенко, министра спорта РФ Олега Матыцина, генерального директора АНО "Оргкомитет волейбол - 2022" Романа Станиславова, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и ведомств, общественных организаций и компаний, вовлеченных в организацию турнира.

"В рамках чемпионата в 10 городах России пройдет 70 матчей с участием 24 национальных сборных из разных стран. Ведется планомерная работа, будет задействовано 18 спортивных объектов, - заявил Чернышенко. - Наша задача - провести чемпионат на высоком уровне и обеспечить участникам и гостям комфорт и безопасность. Первые тестовые матчи перед чемпионатом мира по волейболу пройдут 25 декабря, то есть на следующей неделе, в Санкт-Петербурге".

Согласно выступлению министра спорта, из 18 объектов 17 уже построены или модернизированы и полностью готовы к проведению турнира. "Кузбасс-Арена" в Кемерове готова на 50%. Открытие объекта запланировано на весну следующего года, а тестирование арены пройдет на матчах Лиги наций в июле 2022 года. Министр отметил, что объект будет сдан в установленный срок.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.