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НХЛ

Капитан "Бостона" Бержерон попал в ковид-протокол НХЛ

Ранее в ковид-протокол были включены Крейг Смит и Брэд Маршанд
Патрис Бержерон ("Бостон") AP Photo/Joshua Bessex
Описание
Патрис Бержерон ("Бостон")
© AP Photo/Joshua Bessex

ТАСС, 15 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патрис Бержерон включен в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо капитана клуба, в ковид-протокол ранее попали нападающие Крейг Смит и Брэд Маршанд. Включение может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Подопечные Брюса Кэссиди располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 30 очков в 25 матчах. Следующим матч "Бостон" проведет 17 декабря на выезде против "Нью-Йорк Айлендерс".

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