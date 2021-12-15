Капитан "Бостона" Бержерон попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 15 декабря. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Патрис Бержерон включен в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо капитана клуба, в ковид-протокол ранее попали нападающие Крейг Смит и Брэд Маршанд. Включение может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Подопечные Брюса Кэссиди располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 30 очков в 25 матчах. Следующим матч "Бостон" проведет 17 декабря на выезде против "Нью-Йорк Айлендерс".