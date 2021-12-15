Карацев получил награду АТР за лучший прогресс в сезоне

ТАСС, 15 декабря. Россиянин Аслан Карацев получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) за наибольший прогресс в сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

По ходу сезона Карацев смог подняться на 97 позиций в мировом рейтинге, переместившись со 112-го места на 15-е. На данный момент теннисист занимает 18-ю строчку рейтинга АТР.

"Я очень рад получить эту награду. Это значит для меня очень много", - сказал россиянин.

Карацеву 28 лет, он является обладателем двух титулов ATP, в числе которых победы на "ВТБ Кубке Кремля" и турнире в Дубае. На Открытом чемпионате Австралии этого года он впервые вышел в основную сетку и дошел до полуфинала, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в паре с Еленой Весниной, а также выиграл Кубок Дэвиса.