Российские гандболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Норвегии со счетом 28:34 в четвертьфинале чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Команды России и Норвегии ранее встречались в полуфинале олимпийского турнира в Токио, тогда победа осталась за россиянками (27:26).

Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе, норвежки заняли в своей группе первое место.

В других четвертьфинальных матчах команда Дании выиграла у сборной Бразилии (30:25), испанки оказались сильнее немок (26:21). Четвертьфинальная игра между командами Франции и Швеции состоится позднее в среду. Полуфиналы пройдут 17 декабря, финал и матч за третье место - 19 декабря.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.