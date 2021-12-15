Сборная России по хоккею обыграла канадцев в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила со счетом 4:3 команду Канады в матче открытия Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Игра прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Егор Коршков (5-я минута), Александр Елесин (29), Никита Нестеров (40) и Вадим Шипачев (41). У канадцев отличились Брэндон Гормли (28), Даниэль Одетт (47) и Эрик О'Делл (59).

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.