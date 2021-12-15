Капитан сборной России по гандболу не сдержала слез после вылета команды с чемпионата мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Капитан российской сборной Ольга Фомина не сумела сдержать слез после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира в Испании. После окончания матча она рассказала журналистам о причинах неудачи.

Россиянки в среду в четвертьфинале уступили норвежкам со счетом 28:34.

"Сейчас очень обидно, - сказала Фомина со слезами на глазах. - Мы говорили о двух самых важных вещах, которые должны были сделать: не дать соперницам убежать в контратаку, не позволить им забить легкие голы, не дать забросить линейному. Но нам этого сделать не удалось. В этом компоненте мы проиграли в самом начале, и затем они нас не подпускали близко, контролируя игру".

"Мы все боролись до конца, я не могу сказать, что кто-то играл спустя рукава, настрой был, желание было, - подчеркнула капитан команды. - Наверное, нужно больше веры в себя, потому что как только в игре начинается спад, мы начинаем потухать. Нам нужно сохранять энергию до последних минут матча, произойти может все что угодно".

Россиянки являются серебряными призерами Олимпиады в Токио, которая прошла в августе. После соревнований состав российской сборной серьезно обновился, на посту главного тренера Алексея Алексеева сменила Людмила Бодниева.