Матч чемпионата Англии по футболу между "Уотфордом" и "Бёрнли" перенесен

ТАСС, 15 декабря. Матч чемпионата Англии по футболу между клубами "Уотфорд" и "Бёрнли" перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в команде из Уотфорда. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра была намечена на среду, начало - 22:30 мск.

"Уотфорд" занимает 17-е место в турнирной таблице национального чемпионата с 13 очками после 16 встреч, "Бёрнли" находится на 18-й позиции с 11 очками в 15 матчах. В следующем туре "Уотфорд" должен принять 18 декабря "Кристал Пэлас", а "Бёрнли" в тот же день на выезде должен сыграть с "Астон Виллой".