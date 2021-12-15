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Кубок Первого канала

Хоккеист Гусев сыграет в матче Кубка Первого канала со шведами

Нападающий пропустил игру с канадцами из-за болезни
Никита Гусев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Никита Гусев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной России Никита Гусев сыграет в матче Кубка Первого канала с командой Швеции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В среду сборная России обыграла канадцев в стартовом матче Кубка Первого канала со счетом 4:3. Гусев пропустил тренировку во вторник из-за болезни и не принимал участие в игре.

"Гусев сегодня уже провел полную тренировку, завтра будет играть. У него просто была простуда. Хочется посмотреть их вместе с [Вадимом] Шипачевым, у них есть химия", - сказал Жамнов.

Встреча между сборными России и Швеции состоится 16 декабря.

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