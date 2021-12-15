ЦСКА прервал серию из четырех побед в баскетбольной Евролиге, проиграв УНИКСу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл казанскому УНИКСу со счетом 67:88 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 18 очков. У ЦСКА больше всех очков на счету Торнике Шенгелии (20).

ЦСКА прервал серию из четырех побед в Евролиге. УНИКС одержал шестую победу в последних семи встречах в турнире.

Московская команда с девятью победами и шестью поражениями располагается на пятом месте в турнирной таблице. УНИКС с таким же количеством выигранных и проигранных встреч находится на шестой строчке. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Альбой" из Германии 17 декабря, УНИКС в этот же день примет литовский "Жальгирис".