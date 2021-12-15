Бодниева готова продолжать тренировать гандбольную сборную России

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева готова продолжать возглавлять команду после чемпионата мира в Испании, где она выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. Об этом Бодниева сообщила журналистам после матча.

Россиянки в среду в четвертьфинале чемпионата мира уступили норвежкам со счетом 28:34.

"Сейчас я разочарована результатом, но надеюсь, что этот турнир пойдет нам в зачет и в конечном счете он даст нам тот пресловутый и неоценимый опыт, о котором мы говорим с самого начала нам всем", - сказала тренер.

Бодниева возглавила сборную в сентябре после Олимпийских игр в Токио, на которых российские гандболистки завоевали серебряные медали. На посту главного тренера она сменила Алексея Алексеева, состав команды серьезно обновился.