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Женский чемпионат мира по гандболу

Бодниева готова продолжать тренировать гандбольную сборную России

Россиянки завершили выступление на чемпионате мира на стадии четвертьфинала

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева готова продолжать возглавлять команду после чемпионата мира в Испании, где она выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала. Об этом Бодниева сообщила журналистам после матча.

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Россиянки в среду в четвертьфинале чемпионата мира уступили норвежкам со счетом 28:34.

"Сейчас я разочарована результатом, но надеюсь, что этот турнир пойдет нам в зачет и в конечном счете он даст нам тот пресловутый и неоценимый опыт, о котором мы говорим с самого начала нам всем", - сказала тренер.

Бодниева возглавила сборную в сентябре после Олимпийских игр в Токио, на которых российские гандболистки завоевали серебряные медали. На посту главного тренера она сменила Алексея Алексеева, состав команды серьезно обновился.

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