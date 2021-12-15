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Жамнов рассказал, что вспомнил свою молодость, увидев ретро-форму сборной России

Россияне выступали в матче Кубка Первого канала против канадцев в специальной форме, посвященной 75-летнему юбилею отечественного хоккея
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов вспомнил свои молодые годы, увидев ретро-форму, в которой команда играла с канадцами в матче Кубка Первого канала. Об этом он рассказал журналистам.

Россияне обыграли канадцев со счетом 4:3. Хозяева турнира выступали в ретро-форме по случаю 75-летнего юбилея отечественного хоккея.

"Я думаю, что дебют получился, для первой игры неплохо. Форма сборной СССР? Я вспомнил молодость, когда еще играл за сборную СССР", - сказал Жамнов.

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