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Баскетбольные еврокубки

"Локомотив-Кубань" проиграл "Гамбургу" в матче Еврокубка по баскетболу

Краснодарский клуб одержал пять побед в семи встречах в текущем сезоне Еврокубка
Эррик Макколлум ("Локомотив-Кубань") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Эррик Макколлум ("Локомотив-Кубань")
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 15 декабря. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" из Краснодара проиграл со счетом 82:100 немецкому "Гамбургу" в седьмом туре Еврокубка. Встреча прошла в Германии.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлон Браун, набравший 21 очко. У "Локомотива-Кубани" больше всего очков на счету Эррика Макколлума (27).

"Локомотив-Кубань" одержал пять побед в семи встречах в текущем сезоне Еврокубка и занимает второе место в турнирной таблице группы А, "Гамбург" с пятью поражениями в семи играх идет восьмым.

В следующем матче "Локомотив-Кубань" примет сербский "Партизан" 22 декабря, "Гамбург" в тот же день на выезде сыграет с итальянским "Тренто".

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. "Локомотив-Кубань" становился победителем соревнования в сезоне-2012/13 и финалистом в сезоне-2017/18. В прошлом розыгрыше до финала дошел казанский УНИКС, в текущем сезоне "Локомотив-Кубань" - единственный представитель России в турнире.

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