Рост доходов и подготовка к важнейшим матчам сборной. В Москве прошел исполком РФС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в среду провел последнее в 2021 году заседание. По его итогам президент РФС Александр Дюков рассказал о доходах организации на ближайший год, выборе нового главы судейского комитета, а также оценил результаты сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

На эту тему Дюков назвал удовлетворительным выступление сборной России в отборе на чемпионат мира

Одним из основных вопросов в повестке было обсуждение выступления сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Российская команда по итогам турнира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка. 24 марта сборная России сыграет с поляками в полуфинале раунда плей-офф. Победитель матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Дюков назвал выступление сборной России на групповом этапе удовлетворительным. "Считаю, что результат и выступление сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными, - сказал он журналистам. - Пять побед, одна ничья, одно поражение и, соответственно, второе место с очком отставания от победителя группы. Мы были очень близки к тому, чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат мира. Отборочный турнир продолжается. Окончательную оценку работе тренерского штаба можно будет дать по его завершению". Валерий Карпин возглавляет сборную России с 26 июля, его соглашение с РФС действует до 31 марта 2022 года. Дюков подчеркнул, что сейчас нужно сконцентрироваться на играх в марте. По его словам, вариант с подписанием нового контракта с Карпиным возможен, однако решение будет приниматься после стыковых матчей. Контракт Карпина с РФС изначально был подписан до декабря 2021 года, в случае выхода в раунд плей-офф соглашение автоматически продлевалось. Ранее Карпин попросил клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пойти навстречу национальной команде и перенести матчи 22-го тура в интересах сборной. Клубы РПЛ на общем собрании поддержали инициативу, такое же решение было принято на техническом комитете РФС, при этом сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в тот же день сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи. Дюков поблагодарил клубы за согласие, а также подчеркнул, что перенос тура необходим, исходя из важности матча против сборной Польши. Отборочные матчи сборной России против команды Польши и победителя во встрече Швеция - Чехия пройдут в "Лужниках". Если россияне потерпят поражение от поляков, то проведут товарищескую встречу с проигравшим в матче между шведами и чехами также в "Лужниках". Дюков отметил, что стадион был выбран по инициативе тренерского штаба. "Инициатива тренерского штаба, мы ее поддержали. "Лужники" - самый большой, главный стадион. В матче со сборной Польши у нас есть преимущество, так как наших болельщиков будет больше. Этот козырь надо использовать по полной", - отметил Дюков. Доходы РФС и выборы главы судейского комитета 22 ноября председатель судейского комитета РФС Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РПЛ. Ранее Дюков сообщил журналистам, что Хачатурянц не сможет совмещать два поста по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом Хачатурянц позже рассказал, что продолжит возглавлять экспертно-судейскую комиссию РФС.

Повестка заседания включала в себя административный вопрос о комитетах и комиссиях РФС. Ожидалось, что будет решен вопрос с назначением председателя судейского комитета РФС, но он не обсуждался. "Никакого решения не принято, - сказал Дюков. - Что касается назначения нового руководителя судейского комитета, решение будет обсуждаться на следующем заседании исполкома, которое состоится в начале февраля". Дюков заявил, что доходы РФС в 2022 году превысят 10 млрд рублей. "Вы прекрасно знаете, что на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам ежегодно удавалось увеличивать нашу доходную часть и поступления в РФС, - отметил Дюков. - Эти средства нужны прежде всего для инвестиций в массовый футбол и его развития, подготовку спортивного резерва. 2021 год в этом плане стал успешным: наша доходная часть выше на 2,5 млрд рублей, чем в 2020 году, этот год мы заканчиваем с доходами в 9,5 млрд рублей. Если говорить о следующем годе, мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений, но мы даже ожидаем небольшой рост. В 2022 году доходы Российского футбольного союза превысят 10 млрд рублей". Также не была оставлена без внимания работа по направлению социальной ответственности. "Это достаточно важное направление работы, потому что футбол - это не только сборная России и клубы, но и возможность для всех россиян, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью, играть в футбол, - сказал Дюков. - Как раз мы должны работать над этим и создавать условия, чтобы абсолютно всем гражданам РФ, кто хочет смотреть или играть в футбол, такая возможность была предоставлена. Поэтому это одно из основных направлений вот этой программы по корпоративно-социальной ответственности РФС". "Так или иначе мы организовывали какие-то проекты, которые входят в эту повестку. Но сейчас, безусловно, ставятся задачи перехода от какого-то ситуативного принятия решения к системной работе, к системному планированию, управлению такими вопросами с точки зрения развития и корпоративной ответственности", - добавил глава РФС. Остальные вопросы Помимо основных вопросов про заседание исполкома, Дюков также ответил на ряд других. В том числе он прокомментировал ситуацию с резким высказыванием Карпина после матча с командой Хорватии. Ранее в ноябре Карпин заявил, что может покинуть свой пост. Позднее он сообщил, что будет готовить сборную к матчам раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.