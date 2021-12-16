Соперники сборной России по футболу в Лиге наций определятся в четверг

ТАСС, 16 декабря. Сборная России по футболу 16 декабря узнает своих соперников по групповому этапу Лиги наций. Жеребьевка пройдет 16 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне и начнется в 20:00 мск.

Национальные команды 55 европейских футбольных ассоциаций будут распределены по лигам в соответствии с итогами группового этапа турнира, прошедшего в 2020 году. Внутри каждой лиги будет по 16 участников, которых поделят на четыре группы, кроме слабейшей лиги D, в которую войдут только семь сборных, поделенных на две группы (три и четыре команды). По итогам группового этапа прошлого розыгрыша турнира в лигу А попали команды Франции, Испании, Италии, Бельгии, Португалии, Нидерландов, Дании, Германии, Англии, Польши, Швейцарии, Хорватии, Уэльса, Австрии, Чехии и Венгрии. Сборная России примет участие в лиге B вместе с командами Украины, Швеции, Боснии и Герцеговины, Исландии, Финляндии, Норвегии, Шотландии, Израиля, Румынии, Сербии, Ирландии, Словении, Черногории, Албании и Армении.

Российская команда попала во вторую корзину лиги B, где также есть сборные Финляндии, Норвегии и Шотландии, с которыми россияне не сыграют на турнире. В первую корзину попали сборные Украины, которая также не сыграет с российской командой, Швеции, Боснии и Герцеговины и Исландии, в третью - команды Израиля, Румынии, Сербии и Ирландии, в четвертую - сборные Словении, Черногории, Албании и Армении.

Состав лиг C и D сформировался не полностью. В марте 2022 пройдут стыковые матчи за право сыграть в лиге C между командами Казахстана и Молдавии, а также Кипра и Эстонии. На данный момент участие в Лиге С гарантировали себе сборные Турции, Словакии, Болгарии, Северной Ирландии, Греции, Белоруссии, Люксембурга, Северной Македонии, Литвы, Грузии, Азербайджана, Косово, Гибралтара и Фарерских островов. В лиге D также выступят сборные Лихтенштейна, Мальты, Латвии, Сан-Марино и Андорры.

В прошедшем розыгрыше турнира сборная России играла в группе 3 лиги B вместе с командами Венгрии, Сербии и Турции. Россияне до последнего тура претендовали на выход в лигу А, имея равное количество очков с венграми (по восемь), однако в последнем туре уступили представителям Сербии со счетом 0:5, а венгры обыграли турков (2:0) и получили повышение в классе.

Групповой этап начнется 2 июня и завершится 27 сентября. На нем команды сыграют против своих соперников по матчу дома и на выезде. Победители групп в лиге А выйдут в финальную часть турнира, которая пройдет в 2023 году, а лучшие команды групп в других лигах получат повышение в классе. В лигах A и B сборные, замкнувшие турнирные таблицы квартетов, опустятся в лигу ниже, а в лиге С такие команды проведут стыковые матчи за право остаться в ней.